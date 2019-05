GroenLinks: onderzoek alsnog milieurisico’s mestvergister Rilland

Omwonenden en omliggende bedrijven lopen al een tijd te hoop tegen het plan van Groen Gas Rilland, een samenwerkingsverband van energiereus Engie, glastuinder Lans en vijf boeren. Ze zijn onder meer beducht voor stankoverlast, verspreiding van bacteriën en ziektes en een toename van zwaar verkeer. De tegenstanders vragen zich af waarom er geen milieueffectrapportage is uitgevoerd voor een installatie die jaarlijks 330.000 ton mest en plantaardig afval moet gaan verwerken tot groen gas voor zo'n 12.000 huishoudens. De provincie houdt vol dat er geen milieu-effectrapportage nodig is. Gedeputeerde Staten wezen daarom onlangs nog een bezwaarschrift van tomatenkweker Combivliet af.

Fraude

De NRC berichtte dinsdag dat mestververwerkingsfabrieken de spil zijn van een omvangrijke fraude met afval en subsidies. Via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur had de krant de hand weten te leggen op een vertrouwelijk rapport van het OM, de politie en enkele provincies. Het rapport dateert van 2016, maar is volgens het OM nog steeds relevant. Mestverwerkingsfabrieken blijken naast mest en plantaardig afval allerlei andere zaken bij te mengen zoals slachtafval, dioxine, zware metalen, afvalwater, verfslib en ander chemisch afval. Soms zijn er ook sporen van drugsafval terug te vinden, blijkt uit het verhaal in de NRC.

Risico's

In vragen aan Gedeputeerde Staten wil GroenLinks weten of het niet verstandig is alsnog een milieueffectrapportage voor Groen Gas Rilland te laten uitvoeren. De Statenfractie wil voorkomen dat Zeeland met de Rillandse mestvergister mogelijk criminaliteit en allerlei milieuproblemen in huis haalt. Ze wil weten of de provincie bij het toekennen van de vergunning rekening heeft gehouden met de risico's die in het vertrouwelijke rapport van onder meer het OM worden genoemd. ,,Op welke manier denkt het college van GS de risico's van de vergister in Rilland af te dekken?”, vragen de Statenleden Maaike Walraven en Gerwi Temmink. Ze wijzen erop dat de provincie ‘verantwoordelijk is voor milieu, natuur, flora en fauna en de veiligheid en gezondheid van mensen’.

Monsters

Volgens Engie heeft Rilland niks te vrezen. Woordvoerder Micheal Verheul laat weten dat alleen mest en organische reststromen zullen worden verwerkt. ,,Daarom is het eerdere plan voor een allesvergister gewijzigd in een biovergister. Als je daar iets in stopt wat er niet in hoort, werkt de installatie niet meer en ben je maanden bezig om alles weer in te regelen.” Ter controle voor zichzelf en eventueel voor toezichthouders zal Engie cum suis van het al het aangeleverde materiaal monsters bewaren.