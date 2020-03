Groen licht voor New York Pizza in Goes, maar bouw laat nog even op zich wachten

GOES - New York Pizza heeft van de gemeente groen licht gekregen om te gaan bouwen op de zogeheten ‘foodkavel’ langs de A58 in Goes. Toch zal het nog acht tot tien weken duren voor de schop de grond ingaat.

,,Dat heeft alles te maken met de lange levertijden van materialen in de bouw’’, zegt directeur franchise en development Steffen van Dijk van New York Pizza (NYP). ,,Nu de vergunning binnen is, hebben we de aannemer de opdracht gegeven materiaal te gaan bestellen.’’ Van Dijk hoopt dat de Goese vestiging in juli de deuren kan openen. ,,Maar dat hangt wel mede van anderen af, want we kunnen tenslotte niet zelf gaan metselen.’’

Met de komst van de NYP is wat in de volksmond de ‘fastfoodboulevard’ is gaan heten straks vol. Bij de nieuwe afslag van de A58 in Goes openden eerder al McDonald's, Burger King, KFC en een Beren-restaurant de deuren. Het gerucht dat in de New York Pizza ook een Dunkin’ Donuts (koffie, broodjes en zoete lekkernijen) wordt geïntegreerd, kan Van Dijk niet bevestigen, maar hij beaamt wel dat gekeken wordt naar een mogelijke partner om mee samen te werken. ,,Maar dat kan ook La Place of iets dergelijks worden. We onderzoeken dat nog.’’