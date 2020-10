Groen licht voor Kingfish

Van daslook tot krenten­boom, op De Horizon smullen ze straks uit hun eigen voedselbos­je

29 oktober RILLAND - ‘De school die alles heeft, dat is de Horizon.’ Zo begint het schoollied van de christelijke basisschool in Rilland. ,,Maar dat klopte niet helemaal, want we misten nog een tikkeltje groen”, zegt directeur Corina Mackloet. Vandaag is daar, dankzij de inzet van twee moeders, verandering in gekomen.