Grijze loods in Kortgene is nu een gigantisch kunstwerk: ‘Er wordt idioot veel getoeterd!’

portret Wiert Omta toont zijn ziekte in woord en beeld: ‘Ik wil nog één zomer genieten voordat ik dood ga’

Hij werd opgeleid als planoloog, maar na een jaar brommen in de Bijlmerbajes kon hij een carrière bij de overheid wel vergeten. Wiert Omta vond zijn draai in de media. Tientallen jaren legde hij de verhalen van anderen vast. Nu bericht hij in woord en beeld over zijn eigen slopende ziekte. ,,Ik kan me best voorstellen dat mensen schrikken als ze een foto van mijn uitgemergelde lijf zien."