Griezelen en smikkelen bij Halloween Koopzondag in Goes

Dit soort taferelen kwamen bezoekers zondagmiddag overal in het centrum van Goes tegen. Sommige ondernemers hadden het zo griezelig gemaakt dat de jongsten aanmoediging van hun ouders of een hand van een ouder broertje of zusje nodig hadden voordat ze om een snoepje durfden te vragen.

Succes

Het is de eerste keer had Ondernemers Organisatie Goes (OOG) één van de acht koopzondagen bestempelde tot 'Halloween Koopzondag'. Tammy Scholten van het organiserende Pop-Up Team Goes is aangenaam verrast over het succes. ,,Al om half één, een half uur voordat we zouden beginnen, was het druk bij het springkussen en de tent waar kinderen griezelig konden worden geschminkt. En ook de winkeliers reageerden heel enthousiast op de oproep om mee te doen aan 'Trick or Treat'. Als het aan mij ligt, krijgt dit evenement volgend jaar zeker een vervolg."