Gratis poetsbeurt voor auto valt in de smaak bij klanten voedselbank: ‘De wasstraat is duur’

In het autopoetsbedrijf aan de Goese Houtkade werken mensen met een beperking. Ze vinden er een vorm van dagbesteding of werken er toe naar een reguliere baan. ,,Er wordt heel veel goeds voor ons gedaan’’, vertelt eigenaar Leonard Koppelaar. ,,Daarom wilden we een keer iets terugdoen. De actie NLdoet leek ons een mooie gelegenheid. Maar we wilden niet zomaar auto's gratis gaan poetsen, want dan weet je wel dat heel de Houtkade vol staat. Daarom hebben we besloten de klanten van de voedselbank een gratis poetsbeurt voor hun auto aan te bieden. Natuurlijk is een schone auto geen eerste levensbehoefte. Het is een leuk extraatje.’’