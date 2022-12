Gratis kerstdiner voor 180 man; Krabbendijkse kerstgedachte kent geen grenzen

met video Thais eten sloeg aan in de Zeeuwse polder, nu proberen Peon en Gerard het in hartje Goes

Hun Thaise eten was in de Zeeuwse polder een daverend succes. Nu proberen Peon en Gerard het in hartje Goes. ,,Maar laat mij geen Thais eten bereiden, hoor’', lacht Gerard.

22 december