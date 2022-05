Grafsteen voor Amigo gaat er komen

Een kleine twee weken sinds Hansweertenaar Adriaan van Stel die actie begon , staat de teller op 2250 euro. Bijna genoeg om een steen en plaatsing te kunnen betalen. Van Stel laat de actie nog een weekje doorgaan, vertelt hij. ,,Er is nog 500 euro nodig om precies uit te te komen op het bedrag dat nodig is. Als het nodig is betaal ik dat zelf.”

De dakloze Amigo overleed begin april aan de Westerscheldedijk in Hansweert. In diezelfde plaats werd hij, op kosten van de gemeente, begraven. Die is dat wettelijk verplicht als de nabestaanden de kosten van de uitvaart niet kunnen betalen. Het betekende ook dat de begrafenis zo sober mogelijk was, zonder plaatsing van grafsteen. Van Stel ziet dat graag anders. ,,Dat heeft Amigo verdiend. Hij was een topper. Ik weet dat veel mensen daar anders over denken. Maar hij was een mens, geen monster.”