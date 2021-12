Gouden Jirizaag voor knotvrijwilliger Johan Vermin uit Baarland

Goes houdt toeris­tisch informatie­punt in elk geval nog een jaar open: ‘Het heeft z'n waarde bewezen’

GOES - Het voormalige VVV-kantoor aan de Singelstraat in Goes - nu de Tourist Shop - blijft in elk geval nog een jaar open. ,,Er zijn het afgelopen jaar veel toeristen geweest’’, zegt wethouder Cees Pille.

16 december