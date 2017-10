Goesenaar vrijgesproken van verkrachting minder begaafd meisje

'Singelstraat en Zusterstraat in Goes te kil'

18:00 GOES - Maak van de Singelstraat en de Zusterstraat in de Goese binnenstad een volwaardig stadsplein. Dat is de kreet die vijf organisaties, gelegen in dat gebied, slaken. ,,Het is nu een gebied waar mensen vooral hard doorheen fietsen."