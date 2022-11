Goesenaar veroordeeld voor seks met minderjarige stiefdochter

Het misbruik vond plaats in de late uren van 9 juni 2018 in de toenmalige woning in Goes van de inmiddels naar Den Haag verhuisde P. De inmiddels ex-partner van P. was die avond niet aanwezig. Volgens de verklaringen van het meisje had ze allerlei seksuele handelingen moet en verrichten. Uit onderzoek bleek dat er zowel op het hoeslaken van haar bed als in en op het lichaam van het meisje zowel DNA van P. als zijn sperma was aangetroffen. Volgens P. was het niet uitgesloten dat het een opzetje was geweest van haar moeder. Hij had in de badkamer gemasturbeerd en zijn sperma was op een handdoek terechtgekomen. Mogelijk was dat door haar moeder bij het meisje opgebracht.