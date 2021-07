Goesenaar neemt flauwe bocht te ruim en veroorzaakt botsing in Bergen op Zoom

Geen convenant, maar wel maatrege­len om overlast te voorkomen in Wemeldinge

14 juli WEMELDINGE - Een convenant sluiten over toeristische verhuur op het voormalige sluizencomplex in Wemeldinge is mislukt. Daarom legt Kapelle nu via een ander juridische weg beperkingen op. De gemeente wil hiermee te bereiken dat bewoners en vakantiegangers weer prima samen leven in de wijk.