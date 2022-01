Goesenaar moet zes jaar de cel in voor misbruik van zijn dochters

De rechtbank in Middelburg veroordeelde de man vorig jaar april nog tot een celstraf van vijf jaar. Daarop ging hij in hoger beroep. Dat heeft nu tot een zwaardere straf geleid.

Het seksueel misbruik begon in 1997 in Terneuzen met de oudste dochter en duurde zeker enkele maanden. Zij was 10 jaar oud. Vanaf september 1998 vergreep hij zich aan de jongste dochter, die toen pas 5 jaar was. Dat misbruik hield bijna tien jaar aan en gebeurde vaak meerdere keren per week, voornamelijk in Axel.