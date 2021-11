Goesenaar moet drie jaar cel voor poging tot doodslag op voormalige vriend

Het regent weer moties in Goes: geen reclame meer voor second love en wel tonnen voor de stoomtrein?

GOES - Reclame voor sites als second love is verboden, er staat een nieuw politiebureau aan de rand van Goes, de stoomtrein heeft zijn vurig gewenste treinenfabriek kunnen bouwen en mensen die rommel op straat gooien, worden zonder waarschuwing op de bon geslingerd. Is dat in de toekomst de realiteit in Goes? Het zou zomaar kunnen als de gemeenteraad donderdag de moties aanneemt waarin deze zaken worden bepleit.

