Goesenaar leeft al maanden in een ‘pakhuis’: ‘Ik wil dat de schade in mijn huis wordt hersteld’

Daarmee houdt zijn lof wel op. De bewoner van de Van Karnebeekstraat zit een half jaar nadat zijn woning onder handen is genomen nog altijd in wat hij zelf een pakhuis noemt. Bijna alle meubels staan nog onder het plastic, op de vloer ligt karton. Mohr is ontevreden over hoe zijn huis na de werkzaamheden is opgeleverd. Hij stelt dat er schade is veroorzaakt en wijst op onder meer deukjes in de muren, beschadigd marmoleum, lelijk dichtgesmeerde gaten in de slaapkamermuur en schade aan deurkozijnen en trapleuningen. Over het herstel ligt hij in de clinch met Beveland Wonen. ,,Ik accepteer dit zo niet.’’