Goesenaar krijgt anderhalf jaar cel voor ‘zeer vergaande’ ontucht met dochter

Negen maanden van de straf zijn voorwaardelijk. Het misbruik gebeurde zeventien jaar geleden, dat is één van de redenen van de relatief lage straf. Het meisje was toen nog maar negen jaar oud. De nu volwassen vrouw vertelde bij de politie dat het een keer of vier tot zes is gebeurd. De man ging over de schreef op momenten dat hij haar naar bed bracht. ,,In mijn eigen kamer. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik werd overal aangeraakt, in mijn eigen bed. Ik wist niet waar ik het zoeken moest’’, vertelde ze bij de politie.