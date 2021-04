Goesenaar Kelvin probeert in Amsterdam de mooiste man van Nederland te worden

Vorig jaar september trok Kelvin de stoute schoenen aan en meldde hij zich bij de casting van Misters of the Netherlands in Rotterdam. Samen met 143 anderen deed hij daar zijn best om door te dringen tot de verkiezing. Met succes. ,,Nu zijn we met 31 man over en gaan we in de Arendshoeve, in Amsterdam, uitmaken wie de uiteindelijke winnaar wordt."