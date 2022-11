Goesenaar die de grijze bak vaak laat legen, gaat dat harder voelen in de portemonnee

Om het maar meteen concreet te maken: een huishouden in de gemeente Goes dat de grijze container volgend jaar 26 keer laat legen door de gemeente, is in totaal 444 euro kwijt aan afvalstoffenheffing. Een gezin dat de bak met restafval nog maar 13 keer aanbiedt, betaalt 290 euro. Wie er echt een sport van maakt om bijna niks meer in de grijze kliko te gooien en deze in 2023 bijvoorbeeld nog maar zes keer laat legen, is 234 euro kwijt. Dat de verschillen zo groot zijn, komt door de systematiek die de gemeente enkele jaren geleden heeft ingevoerd.