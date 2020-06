Goesenaar bedreigt agenten en slaat ruit politieauto in

video Goes bereidt zich voor op hoogsei­zoen: ‘Coronare­gels handhaven én gastvrij zijn’

14 juni GOES - Is Goes veilig genoeg om te shoppen? Vóelen mensen zich veilig genoeg? Of moet misschien hier of daar eenrichtingsverkeer worden ingesteld zolang de anderhalvemetersamenleving van kracht is? Het zijn vragen die zaterdag opborrelden tijdens een schouw van ondernemers, gemeente en handhaving.