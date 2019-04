Goesenaar (71) verdacht van moord op ex, maar blijkt nu spoorloos

De Goesenaar wordt verdacht van de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven (64). De kleuterjuf werd op 13 december 2009 dood aangetroffen in haar auto bij hun appartement in Maasmechelen. Ze bleek van dichtbij neergeschoten. Lei B. werd gezien als verdachte. Hij was al jaren verwikkeld in een vechtscheiding, onder meer door de verdeling van de verkoopopbrengsten van hun huis. Hun twee dochters vermoeden dat hun vader achter de moord zat. Hijzelf ontkent in alle toonaarden. B. zat in 2010 al een jaar in voorarrest. De zaak werd doorverwezen naar het hof van assisen (volksjury). De inleidende zitting vond dinsdag plaats in Tongeren. Van de Goesenaar was opmerkelijk genoeg geen spoor te bekennen. De week ervoor werd bekend dat zijn twee advocaten hem niet langer meer vertegenwoordigen. Ze zouden geen instructies meer van hem hebben gehad.

‘Aanhouding noodzakelijk’

Het hof heeft nu een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd: “De feiten kunnen een levenslange opsluiting tot gevolg hebben. Zijn aanhouding is strikt noodzakelijk, omdat het gevaar bestaat dat hij zich zal onttrekken aan een eerlijk proces. Voor de openbare veiligheid is zijn voorlopige hechtenis noodzakelijk”, tekende Het Laatste Nieuws gisteren op bij het proces.



B. woont nu drie jaar in Goes. Een ex van hem, ook woonachtig in Goes, vermoedt dat hij is gevlucht vanwege geldproblemen. “Ik denk dat de kosten van de advocaten heel erg hoog zijn geworden”, zegt ze tegen Het Belang van Limburg. “Hoe erg ik het ook vind voor dat slachtoffer: als men er zeker van was geweest dat hij het had gedaan, dan had men hem nooit bijna tien jaar vrij laten lopen.”