Goesenaar (71) schuldig aan moord op zijn ex-vrouw

Openbaar aanklager Patrick Boyen had de jury uitdrukkelijk gevraagd B. schuldig te verklaren aan de moord op Josée Widdershoven. Hij heeft gevraagd om een levenslange straf. De jury en het hof zijn nog in het beraad over de hoogte van de straf. ,,Hij heeft haar die avond van 13 december 2009 tijdens een verrassingsaanval minutenlang opgewacht aan haar garage in Maasmechelen. Josée rook toen geen onraad. Ze had haar autosleutels nog in de hand toen haar moordenaar haar met vier schoten en een executieschot doodde. Daarna raapte hij de hulzen op en sloot zachtjes de garagepoort. Hij vertrok als een dief in de nacht. Een dief die jarenlang het geld voor zijn vrouw en kinderen had achtergehouden.”

,,Het is de perfecte moord geweest,” pleitte Jo Muylle, de advocaat van de jongste dochter van het slachtoffer. ,,Josée had geen schijn van kans. Het was een vijandige executie omdat Josée in zijn weg liep. Klinisch perfect uitgevoerd, geen dna-sporen. Daarna nam hij de hulzen op, ruimde hij de crime scene op en vluchtte hij naar het buitenland. De moord en de opkuis waren perfect. Alleen, hij nam zijn lederen handschoenen vast met kruitspoorresten op zijn handen. Daardoor weten we zeker dat hij de dader is van deze feiten.” Dat B. de bedoeling had te doden, stond vast. ,,Toen hij haar in het gezicht heeft geschoten was dat in het volle besef dat ze moest en zou sterven.”