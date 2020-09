Goesenaar (19) opnieuw verdacht van rijden onder invloed van softdrugs

Oud RWS-directeur Maarten Sas geridderd bij zijn afscheid

17 september GOES - Het was een goed bewaard geheim. Maarten Sas, oud directeur/bestuurder van RWS kwam donderdag nietsvermoedend naar de opening van het nieuwe pand van Beveland Wonen in Goes. Maar al snel kreeg hij vermoedens. Want waarom zouden zijn kinderen bij de opening van een kantoorpand komen? Omdat hij werd benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.