Goesenaar (18) al dagen in de cel na zware mishandeling van vriendin

Restaurant Meliefste in Wolphaarts­dijk krijgt een Michelin­ster: ‘Een jongens­droom die na 25 jaar uitkomt’

27 maart WOLPHAARTSDIJK - Restaurant Meliefste in Wolphaartsdijk krijgt een Michelinster. Dat is zaterdag per ongeluk via de app van Michelin bekend gemaakt. ,,Fantastisch”, zegt chefkok Thijs Meliefste. ,,We zijn superblij. Hier hebben we jaren naartoe gewerkt. Dit is eindelijk erkenning.”