Goese winkels houden deuren gesloten

videoGOES - Het is stil en rustig in de Goese winkelstraten op de dag voor kerst. Waar er in Middelburg en Vlissingen een koopzondag is, is dat in de Bevelandse stad niet het geval. Goes heeft maar acht koopzondagen per jaar en die zijn allemaal al 'opgebruikt'.