Goese wethouders balen na snelle exit: ‘Gelukkig staat niet de halve stad te juichen om mijn vertrek’

Kees en Corrie kenden elkaar als kleuters al en zijn nu 65 jaar getrouwd: ‘Hij kon ontzettend mooi tekenen’

GOES - Nee, het was geen liefde op het eerste gezicht. Nu zou dat ook wel héél bijzonder zijn geweest, want Corrie en Kees Kortleve kennen elkaar al sinds de eerste klas van de lagere school. De vonk sloeg later over. Het paar is inmiddels 65 jaar getrouwd.

31 mei