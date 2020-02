Goese wethouder Derk Alssema wordt burgemeester van Gilze en Rijen: ‘Ik heb me met hart en ziel ingezet’

Update 23:09GOES - De Goese wethouder Derk Alssema (33) wordt burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen in Noord-Brabant. Dat is vanavond bekendgemaakt.

Alssema is in Goes wethouder voor het CDA. Hij volgde in 2015 Jo-Annes de Bat op, nadat deze gedeputeerde was geworden. Daarvoor werkte Alssema als teamleider particulieren bij de Rabobank. Onlangs stapte ook Loes Meeuwisse al op als wethouder in Goes. Zij werd burgemeester van Noord-Beveland.

Alssema laat weten de afgelopen tijd te hebben nagedacht over zijn toekomst. ,,Ik vind het belangrijk dat je als politicus op tijd nadenkt over je volgende stap. Als je zo lang wacht dat mensen gaan vragen of het niet eens tijd wordt om iets anders te gaan doen, ben je eigenlijk te laat.’’ Alssema kwam naar eigen zeggen tot de conclusie dat hij burgemeester wilde worden. ,,Ik haal enorm veel energie uit het verbinden van mensen.’’

Met hart en ziel ingezet

Gilze en Rijen is volgens de vertrekkende wethouder een mooie gemeente. ,,Het heeft vier dorpen, waarvan een paar een meer stadse dynamiek hebben en een paar anderen meer dorps zijn. Dat vind ik leuk. Het is ook een ambitieuze gemeente, die plannen voor woningbouw en bedrijvigheid op een mooie manier weet te combineren met het behoud van een groene omgeving.’’ Alssema zegt het ook jammer te vinden Goes te verlaten. ,,Ik heb veel passie voor Goes en heb me met hart en ziel voor de gemeente ingezet.’’

Quote Het is ook echt een enorme prestatie van zo'n jonge vent om het vertrouwen van de sollicita­tie­com­mis­sie te winnen Frans van der Knaap, CDA-fractievoorzitter

Burgemeester Margo Mulder van Goes laat weten blij te zijn voor Alssema, maar ook trots te zijn op Goes. ,,Wij hebben hier kennelijk bestuurders van een dermate kwaliteit dat ze gewild zijn in andere gemeenten.’’ Mulder noemt Alssema een optimistische en moderne allround-bestuurder met lef. ,,Hij doet dingen soms net even anders dan veel andere bestuurders zouden doen. Maar bovenal is hij een heel aardige en prettige collega.’’

Dubbele gevoelens

De burgemeester zegt het niet als een probleem te zien dat in korte tijd twee wethouders vertrekken. ,,Dat soort gevoelens heb ik helemaal niet. Natuurlijk is het een uitdaging om straks met de nieuwe wethouder die het CDA voordraagt een goed team te gaan vormen. Maar ik heb daar alle vertrouwen in.’’

CDA-fractievoorzitter Frans van der Knaap zegt dubbele gevoelens te hebben. ,,Maar in de eerste plaats ben ik natuurlijk heel erg blij voor Derk. We gunnen hem dit. Het is ook echt een enorme prestatie van zo'n jonge vent om het vertrouwen van de sollicitatiecommissie te winnen. Het zijn zware procedures.’’ Van der Knaap zegt dat Gilze en Rijen met Alssema een vakbekwame burgemeester binnenhaalt en roemt onder meer z'n grote dossierkennis.. ,,Natuurlijk gaan we hem missen. Dit legt best wat druk op ons. We zullen een goede vervanger moeten vinden. Aan de andere kant is uiteindelijk niemand onmisbaar, dus dat zal best lukken.’’