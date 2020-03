Goese wethouder biedt excuses aan voor liken van omstreden tweet over coronavirus

Uitbater Goederen­loods baalt van taxibussen: ‘Mijn gasten vinden met moeite nog een plek’

4 maart GOES - Uitbater Jonathan Kint van de Goederenloods in Goes is het zat. Op het terrein waar zijn gasten parkeren, staan al twee weken tientallen taxibussen van Connexxion. ,,Toen ik laatst een uitvaart had, konden mensen met moeite hun auto kwijt.’’