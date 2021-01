Goese welzijnsman Jos Bekker vertrekt: ‘Interesse en een luisterend oor werken vaak het best’

Jos Bekker (64) is geboren en getogen in het Gelderse Zevenaar, op steenworp afstand van de Duitse grens. In het grote katholieke gezin Bekker - hij was telg nummer zes - was het niet evident om te gaan studeren. ,,Je ging op je veertiende gewoon werken’’, herinnert hij zich. Bekker brak met die ‘traditie’. Hij twijfelde even tussen de Pabo en de Sociale Academie, maar koos voor die laatste. Na een studie in Enschede bleef hij een kleine tien jaar in die stad werken, als buurtwerker en later als coördinator van een buurthuis.