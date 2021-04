Goese watertoren huisvest binnenkort z'n eerste bewoners, maar penthouse is nog vrij

Klok’Uus speelt voor Paashaas; jeugd 's-Heer Arendsker­ke speurt naar eieren

5 april 'S-HEER ARENDSKERKE - Een ei hoort erbij, dachten ze bij 't Klok’Uus in 's-Heer Arendskerke. Dus waarom zouden we zelf niet voor Paashaas spelen? Enkele medewerkers deden hun best en zetten een speurtocht uit in het dorp. De plaatselijke jeugd maakte daar dankbaar gebruik van en ging tijdens de paasdagen massaal op zoek naar eieren.