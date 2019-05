Goese tekenaar Danker Jan Oreel maakt strip over geschiedenis Gelderland

Stroom gaat een klein stukje onder­gronds bij Heinkens­zand

13:17 HEINKENSZAND - Bij de Nieuwkamersedijk in Heinkenszand is de stroomkabel richting Terneuzen ondergronds gegaan. Een kleine 200 meter verderop komt de kabel weer boven de grond. Alle werk is klaar en de oude masten zijn opgeruimd. Het enige wat er nog moet gebeuren is het werkterrein herstellen in de oorspronkelijke staat.