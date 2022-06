Goese SGP/CU-voorman: ‘De nieuwe coalitie is heus niet alleen maar links’

Lukasse is er vanaf het begin eerlijk over geweest. De coalitie die er nu komt (donderdagavond wordt de nieuwe wethoudersploeg beëdigd) was niet de voorkeursvariant van SGP/CU. Waar zijn partij de afgelopen acht jaar samen met CDA en VVD Goes regeerde, gaat ze dat nu doen met PvdA/GroenLinks, de Partij voor Goes (voortgekomen uit de PvdA) en Nieuw Goes, dat op het gebied van sociale zaken en natuur ook aan de linkerflank kan worden geplaatst. Daarmee valt niet te ontkennen dat de nieuwe coalitie een stuk linkser wordt. ,,De kiezer heeft gesproken’’, stelt Lukasse vast. ,,Dat moeten we serieus nemen. Natuurlijk zijn wij ook gewoon blij dat de twee winnaars van de verkiezingen (PvdA/GL en Nieuw Goes, red) met ons een nieuwe coalitie willen vormen. Dat had ook anders kunnen zijn. Ik vind echt dat het een mooi coalitieprogramma is geworden.’’