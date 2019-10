Goese scoutingleider die kinderen brandmerkte vandaag opnieuw voor de rechter

Laadpaal voor elektri­sche auto’s in Goes besmeurd met kit: ‘Dit is zo kinderach­tig’

21 oktober GOES - Iemand in de Paul van Zeelandlaan in Goes is blijkbaar niet blij met een oplaadpaal voor elektrische auto’s die daar staat. Nadat eerder een bord werd gestolen, zijn nu de stopcontacten in de paal volgespoten met kit. ,,Ik vind het heel kinderachtig’’, zegt buurtbewoonster Rowena van der Pol.