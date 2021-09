Goese school wil een winkel beginnen: ‘Goed voor de wijk én de leerlingen’

Burgemees­ter Mulder laat pand Opril Westwal in Goes ontruimen vanwege drugs­vondst

16 september GOES - Burgemeester Margo Mulder van Goes heeft eerder deze maand een kamer en een zolder in een pand aan de Opril Westwal in Goes laten ontruimen. Er was daar een kleine hoeveelheid hennep en een kleine hoeveelheid harddrugs gevonden.