Goese scholen zijn schimmelvrij: ‘Dat het nog eens terugkomt, is onze grootste nachtmerrie’

Een desinfec­tie­poort­je in een winkel: helpt dat? Dit vindt de kenner ervan

19 augustus De Spar in Wemeldinge is de veiligste supermarkt van het land, beweert ondernemer Edwin Stal. Bezoekers gaan er voortaan door een desinfectiepoortje. Een verneveling van ozon moet klanten virusvrij maken. Dat klinkt geweldig. Maar is het dat ook? We vragen het immunoloog Ger Rijkers, verbonden aan University College Roosevelt in Middelburg.