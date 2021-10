Goese raad wil niet alleen meer vrouwen, maar ook mensen met een beperking en migratieachtergrond

GOES - Niet alleen meer vrouwen, maar ook meer mensen met een niet-westerse achtergrond en mensen met een beperking. De gemeenteraad van Goes moet gevarieerder worden, zo vindt die raad zelf. Ze gaat daar werk van maken.

De fractie van D66 stond aan de basis van het idee. Ze diende een voorstel in om er serieus werk van te maken meer vrouwen in de gemeenteraad te krijgen. Een sympathiek idee, zo vonden veel andere fracties. Maar waarom zouden we het beperken tot enkel vrouwen? Ook mensen met bijvoorbeeld een beperking of een migratieachtergrond zouden een verrijking voor de gemeenteraad kunnen zijn. D66-fractievoorzitter Saskia Verheij kon zich daar best in vinden. ,,Al zou je wel je doel voorbij kunnen schieten als je je op teveel groepen tegelijk richt’’, is haar angst.

Buddy

Uiteindelijk stemde haar fractie toch in met het idee van CDA, SGP/CU, PvdA en GroenLinks om de doelgroep te verbreden. Dat betekent dat de gemeenteraad nu een werkgroep gaat oprichten die zich gaat buigen over de vraag hoe de genoemde groepen meer bij de Goese politiek betrokken kunnen worden. Mensen die tot een minderheidsgroep behoren en best in de gemeenteraad willen, kunnen in de toekomst wellicht een buddy krijgen die hen daarin begeleidt. Zo'n buddy kan een bestaand raadslid zijn.

Drie partijen, die weliswaar voor meer diversiteit in de raad zijn, stemden niet in met het voorstel. VVD en Nieuw Goes vinden dat het aan partijen zelf is om voor meer diversiteit op hun lijsten te zorgen en niet aan de gemeenteraad als geheel. De Partij voor Goes denkt niet dat een werkgroep het probleem gaat oplossen. Momenteel bestaat een kwart van de Goese gemeenteraad uit vrouwen.

Vrouwen op de Bevelanden en Tholen In de gemeenteraden op de Bevelanden en Tholen is het aandeel vrouwelijke raadsleden nog relatief klein. Opvallend is dat Reimerswaal het beste jongetje van de klas is, ondanks het behoudende karakter van die gemeente. 1. Reimerswaal - 5 van de 19 raadsleden zijn vrouw - 26,3 procent. 2. Goes - 6 van de 24 raadsleden zijn vrouw - 25 procent. 3. Noord-Beveland - 3 van de 13 raadsleden zijn vrouw - 23,1 procent. 4. Borsele - 4 van de 19 raadsleden zijn vrouw - 21,1 procent. 5. Kapelle - 2 van de 15 raadsleden zijn vrouw - 13,3 procent. 6. Tholen - 2 van de 21 raadsleden zijn vrouw - 9,5 procent.