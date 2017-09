Goese portieklamp van 400 euro in Kanniewaarzijn

GOES - Woningcorporatie RWS in Goes moet dinsdagavond tekst en uitleg geven in het BNNVARA-programma Kanniewaarzijn. Aanleiding is de klacht van een huurder over een lamp. De kwestie sleepte meer dan een jaar.

Een huurster van RWS, die zelf met het verhaal naar buiten treedt, benaderde de woningcorporatie iets meer dan een jaar geleden met een vraag over de hoge energierekening van twee lampen in haar portiek, wat zij deelt met vier andere huurders. Volgens RWS is na onderzoek gebleken dat door de splitsing van Delta voor de stroomaansluiting bijna 400 euro per jaar aan vastrechtkosten in rekening wordt gebracht, terwijl de lampen zelf slechts zo’n 13 euro per jaar aan stroom verbruiken. De kosten hiervoor worden gedeeld door vier huurders en bedragen per huurder 9 euro per maand. Deze worden, verwerkt in de servicekosten, doorberekend door RWS aan de huurders. De huurster heeft in eerste instantie zelf een aantal oplossingen aangedragen, zoals het aansluiten van de lampen op de stroomvoorziening van een van de huurders of een lamp met een batterij plaatsen. Beiden bieden volgens RWS geen soelaas. ,,De lampen aansluiten op de stroomvoorziening van een van de huurders werkt alleen als alle huurders ermee akkoord gaan. Zodra er een verhuist en de nieuwe huurder wil dit niet, dan moeten we dit weer terugdraaien." Een batterijlamp raakt volgens RWS snel leeg. ,,Op het moment dat een lamp het daardoor niet meer doet, gaat dit ten koste van de veiligheid van onze huurders. Bovendien zijn er aan het regelmatig vervangen van de batterijen arbeidskosten verbonden."

Omdat een oplossing zo lang op zich liet wachten, heeft de huurster uiteindelijk het satirische televisieprogramma benaderd. Dat sprong gretig op de kwestie in, al zijn de feiten volgens RWS 'behoorlijk aangedikt'. Volgens de woningcorporatie is het probleem veroorzaakt door de splitsing van Delta en speelt het bij zo’n 50 complexen in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland. ,,Maar omdat het vastrechtbedrag daar over veel meer huurders verdeeld wordt, merken zij er minder van. Toch zoeken we ook voor deze complexen een oplossing."

RWS werkt nog aan een 'langetermijnoplossing'. ,,Voor nu brengen we bij het portiek bij elke bergingsdeur een laag wattage lamp aan en sluiten we deze aan op de huisaansluiting van die berging. De huurders betalen het gebruik via hun eigen meter." RWS overweegt licht te huren of een oplossing met zonnepanelen. Dat moet voor het eind van het jaar duidelijk zijn.

De corporatie trekt in het geval van de huurster het boetekleed aan. ,,We merken dat we steeds vaker maatwerk moeten leveren en in sommige bijzondere gevallen worstelen we daar nog mee. Soms is een minder ideale tijdelijke oplossing beter dan lang zoeken naar een perfecte."