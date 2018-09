Goese pooier krijgt twee jaar cel voor uitbuiten 17-jarig meisje

Het gaat om de grote zaak waarin in 2016 ook veertien klanten van het meisje zich moesten verantwoorden voor de rechter. Zij kregen met name taakstraffen. Het toen 17-jarige meisje uit Vlissingen werd november 2014 gevonden in een huis in Middelburg.

De week ervoor bracht de Goesenaar haar samen met een vrouwelijke medeverdachte naar een chalet op camping Stelleplas in Heinkenszand. Daar werden foto's van het meisje gemaakt en werd een advertentie opgesteld. Ook maakten de Goesenaar, een Vlissingse en een mannelijke mededader uit Arnhem daar afspraken over de verdeling van de opbrengst.

De mannelijke mededader werd in 2016 veroordeeld tot vier jaar cel. Hij had volgens de rechtbank de grootste rol. Hij ging weliswaar in hoger beroep, maar trok op het laatste moment zijn appèl in. De vrouw uit Vlissingen kreeg een werkstraf en voorwaardelijk cel. Zij ging niet in hoger beroep.