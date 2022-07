Goese Polder wil een park als een geluidwal straks het uitzicht op het Schengegebied gaat wegnemen

Vlaggen halfstok en zonnebloe­men voor de deur: buurt herdenkt omgekomen echtpaar in Wemeldinge

WEMELDINGE - Tientallen buurtbewoners herdachten maandagavond de twee inwoners van Wemeldinge die vorige week in een woning aan het Herdershoefje om het leven kwamen. Er was een bijeenkomst in het speeltuintje in de wijk, en buren legden daarna bloemen bij het huis.

