Goese ouderenclub is woedend: ‘De gemeente wil gewoon geen lastige pottenkijkers’

Goes had tot een aantal jaar geleden een seniorenraad. Die mocht meepraten en gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die belangrijk waren voor oudere inwoners. Het adviesorgaan ging echter op in de veel bredere ‘adviesraad’. Het Bondenberaad Groot Goes (de gezamenlijke ouderenbonden) roept al jaren dat ze graag weer een volwaardige seniorenraad wil.