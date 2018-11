Goese ouderenbonden balen van koud perron: ‘Plaats overdekt wachthokje terug’

Man bekent autodief­stal na kenteken­con­tro­le politie in Goes

11:33 GOES - Vrijdagmiddag is door surveillerende agenten op de 's-Heer Hendrikskinderendijk in Goes een auto met gestolen kentekenplaten aangetroffen. De platen bleken in juni 2016 gestolen te zijn. De bestuurder van de auto is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau, waar hij bekende dat hij naast de platen ook de auto had gestolen.