Goese middenstanders balen van overijverige boa’s: ‘Verdienen wij niet een beetje coulance, gemeente?’

Ook nu afhalen bij de winkels weer is toegestaan, blijven veel winkeliers artikelen bezorgen. Sommige middenstanders kunnen hun auto relatief dichtbij parkeren, maar wie bijvoorbeeld middenin de Lange Vorststraat of de Lange Kerkstraat zit, moet de auto eigenlijk wel even bij de winkel zetten om spullen in te laden. Middenstanders mogen dat doen vóór 11 uur ‘ochtends en na 3 uur 's middags. Dat is al een versoepeling die door de gemeente is doorgevoerd, want normaal gesproken mogen er pas na 18 uur weer auto's de winkelstraten in. ,,Maar eigenlijk hebben we hier niet zoveel aan’’, zegt Hans Zandee van Jeans Style. ,,Als ik om 13 uur mijn eerste ronde heb gedaan, wil ik verder kunnen gaan.’’ Hij krijgt bijval van Marleen de Bart van Sinke Linnenclub. ,,Wij willen niet pas na 3 uur 's middags weer verdergaan met bezorgen.’’