Goese Mediatoren weer in kerstsferen

Tiendui­zend euro voor redding van kunstwerk uit GAK-ge­bouw in Goes is binnen

13:56 GOES - Het is gelukt om tienduizend euro bijeen te krijgen voor de redding van het kunstwerk van Elsa Westland uit het te slopen GAK-gebouw in Goes. Zondagavond, net voor de termijn van de crowdfundingactie afliep, is het streefbedrag gehaald.