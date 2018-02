Goese Lyceum scoort bij wiskundewedstrijd

Goese car­na­vals­ver­e­ni­ging is vandalisme plaats­naam­bord­jes meer dan beu

16:38 GOES - 'T bluuf lekker ange' is dit jaar het motto van de Goese carnavalsvereniging Arti Carnaval, maar dat geldt geenszins voor de tijdelijke plaatnaambordjes Hanzehat, zoals Goes in carnavalstijd heet. Steevast worden ze door onbekenden weggehaald en in sloten of weilanden gegooid.