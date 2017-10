Goese Lyceum opgelucht: gebouw is toch veilig

GOES - Het Goese Lyceum kan opgelucht ademhalen. Even was er twijfel over de veiligheid van de constructie van het schoolgebouw aan de Oranjeweg, dat in 2014 is opgeleverd. Woensdagmiddag kon elk risico worden uitgesloten.

Na het instorten van de parkeergarage in Eindhoven worden recente panden met een vergelijkbare constructie onder de loep genomen. Het gaat om gebouwen waar breedplaatvloeren zijn gebruikt. Als de bovenkant van de platen niet wordt opgeruwd, hecht het beton onvoldoende.

Ook bij Het Goese Lyceum is daar sprake van. De school heeft daarom, in overleg met de gemeente, een constructeur ingeschakeld. ,,Die heeft ons dinsdag verzekerd dat er geen risico bestaat en dat er dus ook geen reden tot ontruiming is", zegt rector Carin Biesterbosch.

Overspanning

Cruciaal is dat de overspanning (de afstand tussen de steunpunten) in Het Goese Lyceum beduidend kleiner is dan in Eindhoven. ,,Er waren ook andere argumenten op basis waarvan je mag concluderen: het is hier niet aan de orde", zegt Biesterbosch. ,,Maar we wilden het zeker weten, zodat we elk risico kunnen uitsluiten."

De constructie is daarom opnieuw doorgerekend volgens de nieuwe normen. Daarnaast inspecteerden deskundigen woensdagmiddag direct het pand op zoek naar aanwijzingen, zoals scheuren. De conclusie was al snel helder, zegt Biesterbosch. ,,Er is geen enkel probleem."

Noodscenario

De opluchting is volgens de rector groot. ,,We hadden al een noodscenario klaarliggen. We zijn heel blij dat we dat niet hoefden uit te voeren. Gisteren zijn de schoolexamens begonnen. Een onderbreking daarvan zou heel vervelend zijn geweest."