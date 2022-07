Goese leerlingen winnen Day For a Change verkiezing met deze Zeeuwse ‘hebbedingetjes’

GOES - Tijdens de Day For a Change verkiezingen zetten leerlingen zich in voor een betere toekomst. VWO-leerlingen Zedd en Evi van het Goese Lyceum wonnen de wedstrijd met een typisch Zeeuws idee.

Zedd Slotboom en Evi Klootwijk van het Goese Lyceum (locatie Oranjeweg), wisten afval om te toveren tot gewilde ‘hebbedingetjes’. De leerlingen versierde Zeeuwse oesterschelpen met servetten. ,,Dat idee kwam van de moeder van Evi. We waren gelijk enthousiast, omdat oesters typisch Zeeuws zijn. Het maken is eigenlijk best makkelijk, gewoon met servetten”, vertelt Zedd.

Ze zijn dolblij dat ze hebben gewonnen. ,,Dat is toch super. We winnen zelfs een geldbedrag, 50 euro per persoon. Echt leuk.” Of ze nog meer oesters gaan maken? ,,We willen wel, maar zijn te druk met school”, zegt Zedd. Het duo verkocht tweehonderd beschilderde oesters, met een winst van €405. Zij zijn de nieuwe Day for Changemakers 2022 voor het vwo en konden op ruim 60% van de stemmen rekenen.

De jury - gevormd door het bestuur van Stichting Day for Change -beoordeelde de inzendingen op: duurzaamheid, winst en ondernemende vaardigheden, creativiteit, originaliteit, initiatief en doorzettingsvermogen. Per schoolniveau worden er prijzen uitgereikt. Zo’n 6.000 leerlingen (op ongeveer honderd scholen) zetten zich in voor Day for Change. Zij richtten - met een microbudget - duurzame bedrijfjes op en maken kans op de titel ‘Day for Changemaker 2022’.

Gelijke kansen voor iedereen

De winst die alle leerlingen in Nederland gemaakt hebben, gaat dit schooljaar naar de Hope for Relief Foundation in Malawi. ,,Day for Change gelooft dat duurzame economische ontwikkeling, goed voor mens, dier en de planeet bijdraagt aan een inclusieve wereld zonder armoede met gelijke kansen voor iedereen.”

Sinds 2016 zet de stichting zich in voor een rechtvaardig economisch systeem, voor zowel mens als dier en planeet. Door leerlingen te onderwijzen hopen zij een nieuwe generatie bewuste wereldburgers te creëren, valt te lezen op de website van de stichting.

De jurystemmen werden bij de 2.338 uitgebrachte publieksstemmen gerekend en leverde winnaars op in drie categorieën. De winnaar van het basisonderwijs is de Oranje Nassauschool in Culemborg, waar leerlingen kleding tweede leven geven. Het Dr. Nassau College in Gieten ging er met de winst voor het vmbo vandoor. Zij maakten kaarsen van bijenwas, geïnspireerd door de lokale bijentuin.

De eerste prijs voor de havo ging naar de leerlingen van het Groene Hart Rijnwoude, die de jury veroverde met handgemaakte hangpotten voor planten, gemaakt van gerecyclede materialen.

Volledig scherm Zedd en Evi winnen de Day for Change Verkiezing 2022 met hun versierde oesterschelpen © Day for Change Verkiezing 2022