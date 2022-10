Goese leerlingen maken kans op award dankzij actie voor aandacht mentale problemen bij jongeren

Uit onderzoek, van onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), blijkt dat de mentale gezondheid van jongeren de afgelopen jaren is afgenomen. In 2021 was 18 procent van de 12- tot 25-jarigen psychisch ongezond. In 2019 en 2020 was dit nog 11 procent. Niet in de laatste plaats als gevolg van coronamaatregelen, zoals lockdowns en schoolsluitingen.