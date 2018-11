Goese klimaatambities flink duurder, maar de lat gaat niet omlaag

GOES - Als de gemeente Goes zijn ambities op het gebied van klimaat allemaal wil uitvoeren, gaat dat de komende jaren tonnen meer kosten dan was voorzien.

,,We leggen de lat zo hoog dat we niet uitkomen met de middelen die we ervoor hebben uitgetrokken in het collegeprogramma’’, zegt wethouder Derk Alssema. Daarin is voor 2019 een ton voor het klimaat opgenomen en voor de drie jaar erna steeds twee ton. Uit het onlangs opgestelde klimaatprogramma van de gemeente blijkt dat daar de komende vier jaar in totaal een kleine vijf ton bij moet om alle doelen te verwezenlijken. De wethouder zegt dat het college niet van plan is de ambities naar beneden bij te stellen. Daarom zal binnenkort al extra geld voor volgend jaar worden gevraagd aan de raad.

Modelwoning

De gemeente zet fors in op het verduurzamen van huizen. Zo wordt een plan gemaakt om bestaande wijken van het gas te halen en kunnen inwoners gebruik maken van een duurzaamheidslening. ,,We bekijken ook of we in Goes een duurzame modelwoning kunnen bouwen’’, zegt Alssema. Bedrijven kunnen in de toekomst gebruik maken van een energiecoach. Verder komen er een onderwijsproject, een energiemarkt, een duurzame huizenroute en een energiebespaarwedstrijd.

Een ander opvallend onderdeel van het tientallen punten tellende plan, is de komst van duurzaamheidsambassadeurs. Dat is idee is ontstaan in het voortraject. ,,Bij het opstellen van het klimaatprogramma hebben we ook ondernemers en inwoners betrokken’’, vertelt Alssema. ,,We zijn toen mensen tegengekomen die zo bevlogen over duurzaamheid kunnen vertellen, dat wij graag willen dat ze hun enthousiasme gaan overbrengen op anderen.’’