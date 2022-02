Goese kiezer heeft minder keuze, maar het wordt misschien wel spannender

De posters hangen, de borden staan. Elke lokale politicus haalt van alles uit de kast om er voor te zorgen dat u straks het bolletje achter zijn of haar naam rood kleurt. Maar wat kunt u en mag u van hen verwachten? Waar moeten zij zich de komende jaren druk over maken? Een overzicht in dertien afleveringen. Vandaag deel 4: de gemeente Goes.

Want in de Goese gemeenteraad zijn ze vrij lief voor elkaar. Onlangs liepen de emoties even op tussen wethouder André van der Reest en PvdA-raadslid Marco Eestermans, toen het over de Wmo-versoberingen ging, maar dat zijn in Goes uitzonderingen. Natuurlijk is niet altijd iedereen het met elkaar eens, maar echt felle debatten zijn er de afgelopen vier jaar niet of nauwelijks geweest. Zelfs iets als de komst van een nieuw asielzoekerscentrum ging vrijwel geruisloos voorbij. Enkel Nieuw Goes sputterde wat tegen.