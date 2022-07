Goese kermis keert terug naar de binnenstad: ‘De vorige twee jaar was de sfeer toch minder’

,,Begrijp me niet verkeerd”, zegt kermisorganisator Johan Ordelman. ,,We waren er dolgelukkig mee dat we bij de Zeelandhallen terecht konden. In de binnenstad was het de vorige twee zomers gewoon niet mogelijk om de kermis te organiseren vanwege alle regels op het gebied van onder meer afstand houden. Als de gemeente niet zo goed had meegedacht en deze oplossing niet had gesteund, was er geen kermis geweest. Maar het parkeerterrein bij de Zeelandhallen mist natuurlijk de sfeer die een binnenstad wél heeft.