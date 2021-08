Goese kermis is coronaproof: ‘Blij dat ik weer kan, ik heb moeten overleven op oliebollen’

Goes zet mes in de zorgboerde­rij: alleen bij uitzonde­ring kan een kind er nog naartoe

28 juli GOES - Veel minder kinderen uit Goes kunnen in de toekomst naar een zorgboerderij. De gemeente zet het mes erin. In principe wordt de opvang op een zorgboerderij niet meer betaald. Er wordt ingezet op goedkopere alternatieven.